Renningen Betreuung: Mehr Infos zu offenen Stellen

Personalfragen hatten in Renningen vor allem in Bezug auf die Kinderbetreuung hohe Wellen geschlagen. Personalmangel war schon länger ein Problem. Anfang des Jahres musste die Stadt sogar Kürzungen bei den Öffnungszeiten in drei Kindergärten ankündigen, weil nicht genügend Betreuer da waren. Zu der Zeit liefen bereits die Ausschreibungen für den neuen Kindergarten in der Rankbachstraße, der ebenfalls nicht gleich voll besetzt werden konnte. Auch den gewünschten Waldkindergarten vergab man unter anderem aufgrund der schwierigen Personalsituation an einen externen Träger. Mittlerweile hat sich die Lage deutlich entspannt. Wörtlich bezog sich der Antrag der FDP daher auf einen regelmäßigen Bericht der Verwaltung an den Gemeinderat „über nicht besetzte Stellen im Bereich Kindererziehung, Pflege und bei der Stadtverwaltung allgemein“.