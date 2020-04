Renningen Bauarbeiten an der Hauptstraße

Renningen - Die Hauptstraße in Renningen soll ein neues Gesicht erhalten. Nachdem die Arbeiten im ersten Abschnitt der Straße und angrenzend in der Magstadter Straße abgeschlossen sind, stehen nun die Arbeiten zwischen dem Rathaus und der Magstadter Straße an. Sofern es die momentane Lage zulässt, beginnen die Arbeiten am Dienstag nach Ostern, 14. April, teilt die Stadtverwaltung mit. Die Arbeiten erfolgen unter Vollsperrung.