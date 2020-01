Renningen Auch Normalität muss man erst üben

An diesem Samstag steht Waschen und Putzen auf dem Plan. Den Mietern stehen zwei Waschmaschinen zur Verfügung, und der Umgang damit will gelernt sein. Darauf hat sich Christine Boesen vorbereitet, auf dem Tisch im Gemeinschaftsraum liegen zahlreiche Kärtchen mit Abbildungen von Kleidungsstücken, von Hosen, Blusen, Sakkos, Socken oder Pullis. Die müssen zugeordnet werden: Was wird wie gewaschen? Was zusammen? Bei 30 oder 60 Grad? Darf ein Stück überhaupt in die ­Maschine, oder muss es zur Reinigung gebracht werden? Das wirft gleich die nächste Frage auf: „Wo gibt es denn in Renningen eine Reinigung?“ Nach kurzer Diskussion kommt einer jungen Frau die rettende Idee: „Das steht doch im Internet.“ Ein Handy wird gezückt, die nächstgelegene Reinigung ist schnell gefunden. Das wäre also geklärt.