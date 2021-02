Renningen 4300 Corona-Schnelltests für die Stadt

In Renningen sind insgesamt 368 Personen in den Schulen und Kitas der Stadt beschäftigt (inklusive Lehrpersonal der Schulen). Die Stadt hat vom kostenlosen Testangebot Gebrauch gemacht und 4300 Schnelltestkits für pädagogisches Personal bestellt. Diese sind seit dieser Woche im Einsatz. Die Stadtverwaltung bietet den Beschäftigten in Schulen und Kitas somit leicht zugängliche und wohnortnahe Testmöglichkeiten an. Durch regelmäßige und anlasslose Schnelltests besteht die Möglichkeit, in nächster Zeit wieder mehr Normalität an den Kitas und Schulen erlangen zu können.