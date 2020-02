Renningen 1,7 Millionen Euro für neue Feuerwehrautos

„Die Drehleiter ist noch von 1992“, erklärte Marcello Lallo, Leiter der Abteilung Bürger und Recht. „Damit ist sie 28 Jahre alt, 2022 wird sie 30.“ Dann stünde eine TÜV-Prüfung an. Und die kostet an sich schon 30 000 Euro. Dazu würden sicher auch einige Reparaturen anstehen. „Und Ersatzteile gibt es bei so alten Fahrzeugen auch nicht mehr so häufig.“ Vor dem Hintergrund, dass der Feuerwehrbedarfsplan für die Stadt Renningen ohnehin eine neue Drehleiter als nächste Anschaffung empfiehlt, hat die Verwaltung das Gerät in die Haushaltsplanung für die nächsten paar Jahre aufgenommen. Das Besondere an dem neuen Modell: Es wird besser auf die Anforderungen in Renningen ausgerichtet sein und einen größeren Rettungskorb haben.