Gerlingen - Nach erfolgloser Reklamation eines Wasserkochers hat eine 47-Jährige am Mittwoch in Gerlingen versucht, den Mitarbeiter eines Marktes mit heißem Wasser zu überschütten. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, ereignete sich der Vorfall am Mittwoch gegen 17.50 Uhr in einem Einkaufsmarkt in der Weilimdorfer Straße in Gerlingen.