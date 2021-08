Reitturnier in Heimsheim Rückkehr auf den Stammplatz

Die Springprüfungen werden allesamt am Samstag und Sonntag ausgerichtet. Samstagshöhepunkt ist eine um 16 Uhr beginnende Zweisterne-M-Springprüfung mit Siegerrunde, der Große Preis von Heimsheim beginnt am Finaltag um 16.30 Uhr und ist als Springen in der schweren Klasse S mit einer anschließenden Siegerrunde ausgeschrieben.

Letzter Finalsieger kommt mit Nachwuchspferden

Als letzter Heimsheimer Finalsieger, 2019 auf Paradepferd Nininjo, steht zwar auch der Grafenauer Andreas Groß auf den Nennlisten. Startend für das Leonberger Pferdesportzentrum Benzenbühl tritt Groß (36) aber diesmal nur in den Nachwuchsspringprüfungen mit seiner neuen sechsjährigen Holsteiner-Stute Candy Crunch an.

Der Neubulacher Markus Rau erbaut auf dem 80 Mal 60 Meter großen Rasenspringplatz als Parcourschef die Hindernisse. Insgesamt stehen für den Auftaktdressurtag und die zwei Tage mit Springreiten 277 Pferde im Verzeichnis.