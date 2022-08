S-Springen mit Siegerrunde zum Abschluss

Neben Widmaier und Pape zählt der Grafenauer Peter Döffinger zu den Topfavoriten. Vor einem Jahr schnappte sich der 33-Jährige den Heimsheimer Sieg in der Zweisterne-M-Springprüfung, jetzt im Juni und Juli in S-Springprüfungen in Horb-Nordstetten und Ehningen Platz eins. Und am vergangenen Wochenende ritt Döffinger als M-Sieger in Öpfingen aus dem Parcours – immer auf der pfeilschnellen Sir Oldenburg-Stute Shanuc. Das S-Springen mit anschließender Siegerrunde, erbaut von Parcourschef Markus Rau aus Neubulach, beginnt in Heimsheim am Sonntag um 16 Uhr.