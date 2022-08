Reitturnier Heimsheim Der Seriensieger schlägt erneut zu

Andreas Wittlinger aus dem Reitsportzentrum Hohenzollern in Bisingen scheint im Pferdesportkreis Böblingen diese Saison nicht schlagbar zu sein. Am Sonntag war der 58 Jahre alte Springreiter strahlender Sieger im Großen Preis von Heimsheim und verdrängte Christopher Herz (RV Mahlspüren/auf Parabelle) an die zweite sowie Tobias Sawatzki auf Quidoki vom Pforzheimer Reitverein an die dritte Stelle. Erst im Juli hatte Wittlinger den Großen Preis von Ehningen und davor die M-Springprüfungen in Böblingen und Jettingen für sich entschieden, immer im Sattel seines 2006 geborenen Grafenstolz-Sohnes Graf Gargie.