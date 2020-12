Reitsport „Traditionen sollte man fortführen“

Leonberg/Ditzingen - Was Gerhard Ziegler in der momentanen Zeit am meisten vermisst, ist sein Netzwerk, was er auch gerne mit „unter den Leuten sein“ umschreibt. „Ich bin gerne unterwegs, am Wochenende mit dem Hund spazieren gehen ist auch mal schön, das allein erfüllt mich aber nicht“, sagt er und lacht. Wer den 68-Jährigen – der sich als Leonberger fühlt, mit seiner Familie, die bei ihm an oberster Stelle steht, in Ditzingen lebt – kennt, weiß, dass er ein umtriebiger Mensch ist. All die Ämter und Ehrenämter des geschäftsführenden Gesellschafters einer Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft aufzuführen, das würde wahrlich den Rahmen sprengen.