Glücklicher Reiter

In einem Punkte-L-Springen mit Joker jubelte unterdessen erneut der frühere Sindelfinger Thomas Michel aus Böblingen im Sattel des 13-jährigen Bulgaren-Wallachs Legion. „Für Legion“, berichtete der springreitende Reitlehrer, „war das zum Abschluss der Saison der achte Sieg in diesem Jahr – ich bin so glücklich mit diesem Pferd.“ Am Tag zuvor gewann den A-Höhepunkt des Sindelfinger Jugendturniers im Springparcours Nina Duzend (PSZ Benzenbühl) auf Anemone.