Bei der Mannschaftsmeisterschaft des Württembergischen Pferdesportverbands, bestehend aus insgesamt 17 Pferdesportkreisen, führt einfach kein Weg am Pferdesportkreis (PSK) Böblingen vorbei. Wie auch jetzt fand dieser Teamentscheid bis auf wenige Ausnahmen immer in Weilheim/Teck statt, und die Reitsportler des Pferdesportkreises Böblingen haben dort zum mittlerweile siebten Mal in Folge siegreich zugeschlagen.