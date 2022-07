Reitsport Aktueller Trend sind Sandplatzturniere

Viel Lob für den Veranstalter

In der Dressur und in den Children-Prüfungen der Turniereinsteiger sei ein deutlicher Zuwachs zu spüren. „Im Springen“, so Blaurock (34), „bleibt auch Renningen nicht vor dem aktuellen Trend verschont, dass ab Klasse L die Sandplatzturniere deutlich bevorzugt werden – wir hoffen, dass durch die vielen positiven Resonanzen und den tollen Sport auf unserem Rasenspringplatz sich die Starterzahlen wieder steigern.“ Viel Lob erntete der Veranstalter auch vom Sieger des zuvor ausgetragenen Punkte-L-Springens mit Joker. Das hatte Thomas Michel (PST Talhof Korntal) auf dem Bulgaren-Wallach Legion gewonnen. „Unter besten Bedingungen auf Rasen ein wirklich tolles Turnier“, sagte der frühere Böblinger. Jeweils nur neun Starterpaare waren es in den beiden L-Springen.