Abgesehen von der Hütte selbst, die Ewald Schlotter auf rund 60 Jahre alt schätzt, sei kein großer Schaden entstanden. „Die Hütte wurde eigentlich nicht benutzt“, gibt er auf Nachfrage unserer Zeitung an. Früher wurde diese noch bewirtet, nach einem Ausritt habe man sich dort öfter auf ein Getränk getroffen, erinnert er sich. Später wurde die Hütte für Feste genutzt, was in den vergangenen Jahren aufgrund verschiedener Sicherheitsauflagen nicht mehr möglich gewesen sei. Seitdem wurden dort nur wenige Gegenstände gelagert, ein großer Verlust sei durch den Brand nicht entstanden.