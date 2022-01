Reit- und Fahrverein Leonberg Die neue Chefin setzt auf Teamarbeit

In der Coronapandemie gehen die Mitgliederzahlen zurück

Nicht nur Jungen und Männer, sondern ganz allgemein wieder mehr Mitglieder für den Verein zu gewinnen, bezeichnet sie als eine ihrer Hauptaufgaben. „Unsere Mitgliederzahlen waren im vergangenen Jahr leicht rückläufig, was auch, aber nicht nur mit Corona zu tun hat“, erläutert sie.

So hätten unter anderem Schulpferde gefehlt, um alle Nachfragen von Kindern zu erfüllen. Interessenten mussten mit einem Platz auf der Warteliste vorliebnehmen. „Jetzt ist es uns aber gelungen, drei neue Schulpferde zu erwerben. Damit wird der Schulbetrieb wieder anziehen“, ist sich Petra Opalla sicher. Auch das zweite Angebot für den Nachwuchs, den Pony-Miniclub, wolle der Verein wieder beleben.

Einer der drei größten Reitvereine im Bundesland

Trotz der leicht rückläufigen Zahlen gehöre der RFV Leonberg noch immer zu den drei größten Reitvereinen in Baden-Württemberg. „Ich bin zuversichtlich, dass wir die 500er-Marke in diesem Jahr wieder knacken werden“, sagt Petra Opalla. Um sich in der Reiterszene wieder in Erinnerung zu bringen, sollen in diesem Jahr auch wieder mehr Turniere ausgerichtet werden. „Das bringt uns wieder mehr in den Fokus“, glaubt die 52-Jährige.

Als ein Handicap könne es sich jedoch erweisen, dass der Verein als einer der letzten die Turniere noch auf einem Rasenplatz austrage. „Viele Spezialisten wollen das nicht mehr“, berichtet Petra Opalla. Dabei seien die Bedingungen für Pferde und Reiter optimal: „Unser Rasen muss in Sachen Pflege den Vergleich mit einem Golfplatz nicht scheuen“, meint die neue Vorsitzende augenzwinkernd.