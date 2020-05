Reiseveranstalter Stefan Reck aus Rutesheim „Die Situation ist dramatisch“

Rutesheim - Bundesweit demonstrieren am Mittwoch, 13. Mai, erneut Reiseveranstalter – auch in Stuttgart. Die Tourismusbranche wartet sehnlichst auf eine Entscheidung in Berlin. Denn dann tritt der Tourismusausschuss des Bundestags in einer Videokonferenz zusammen. Unter anderem steht die Lage der Tourismuswirtschaft wegen der Corona-Pandemie auf der Tagesordnung. Auch wird über die Arbeitsschritte für einen Rettungsfonds für die Reisewirtschaft sowie zum Sachstand der Neuregelung der Insolvenzabsicherung im Pauschalreiserecht berichtet.