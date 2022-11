Reinhold Messner in Leonberg Kult-Bergsteiger spricht über seinen Schicksalsberg

Ob er nur die Merkl-Rinne erkunden oder direkt weiter auf den Gipfel aufsteigen sollte, darüber gibt es bis heute unterschiedliche Schilderungen. Messner selbst erzählt, dass durch plötzlich aufsteigenden Nebel die Gefahr bestand, dass überhaupt keine Gipfelbesteigung möglich gewesen wäre. Er schildert, dass er in Abstimmung mit dem Expeditionsleiter und aufgrund einer vom Basislager falsch abgeschossenen Signalrakete schließlich alleine direkt in Richtung Gipfel gehen sollte. Sein jüngerer Bruder Günther folgt ihm spontan. „Beim Abstieg vom Gipfel bemerkte ich“, sagt Reinhold Messner, „dass Günther stolperte und an der Höhenkrankheit litt“. Eine Rückkehr über die steile Rupalwand sei daher aus Sicht von Reinhold Messner nicht möglich gewesen.

Fünf Expeditionen zum Schicksalsberg

Er entscheidet, über die noch unbekannte Diamirflanke auf der Westseite abzusteigen, wobei Günther nach Vermutung seines Bruders durch eine Lawine zu Tode kommt. Er sei immer wieder vorausgegangen, um einen sicheren Weg zu erkunden. In den Jahren 2000 und 2005 werden dort sterbliche Überreste und Ausrüstung von Günther Messner gefunden. Somit ist Messners Version bewiesen, dass beiden Brüdern die Überschreitung des Nanga Parbat über die Diamir-Seite gelungen ist. Reinhold Messner selbst quält sich nach dem Verlust des Bruders über das unbekannte Terrain bis ins Tal, wo er von Holzfällern gerettet wird. Durch Erfrierungen an den Füßen verliert er sieben Zehen.

Acht Jahre später kehrt Messner an seinen „Schicksalsberg“ zurück. Ihm gelingt der erste Alleingang an einem Achttausender von der Basis bis zum Gipfel. Reinhold Messner unternimmt insgesamt fünf Expeditionen zum Nanga Parbat. 1970 und 1978 erreicht er dessen Gipfel. Heute liegt Messners Fokus nicht mehr auf den Gipfeln, sondern gilt „den Menschen am Fuße des Berges“. Aus Dankbarkeit für seine Rettung durch die Bergbauern hat er in abgelegenen Tälern unzugänglicher Bergregionen unter anderem Schulen errichten lassen.