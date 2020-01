Reinhard Steinhübl vom Kinderschutzbund „Das Kindeswohl hat höchste Priorität“

Wie schaffen Sie es, die Emotionen aus dem Thema zu nehmen?

Die ersten Treffen zwischen den Kindern und dem Elternteil, bei dem sie nicht wohnen, finden in unseren Räumen auf neutralem Boden statt. Unsere Ehrenamtlichen begleiten die Eltern dabei. Das Wohl der Kinder hat für uns höchste Priorität. Viele Eltern denken, sie sind der Mittelpunkt der Geschichte – wir verändern den Blickwinkel. Das gelingt nicht von heute auf morgen. Unser Ziel ist es, dass die Eltern nach etwa einem halben Jahr in der Lage sind, den Umgang selbstständig zu regeln. Pro Jahr betreuen wir 76 Familien mit einem bis drei Kindern.

Wie hoch ist die Erfolgsquote?

Seit 2018 arbeiten wir mit einem neuen Konzept. Der Landkreis hat die Personalstelle für den begleiteten Umgang von 0,75 Prozent auf eine ganze Stelle aufgestockt. Wir haben aus eigenen Mitteln, die vor allem von Sponsoren, Spenden und aus Bußgeldern gespeist werden, noch einmal 0,25 Prozent draufgelegt. Dadurch ist es möglich, ständig mit den Behörden in Kontakt zu bleiben. Tauchen Schwierigkeiten auf, kann das Jugendamt nun schneller eingreifen. Die Erfolgsquote liegt seitdem bei etwa 70 Prozent, vorher waren es etwas mehr als 50 Prozent. Das ist vor allem deshalb beachtlich, weil wir sehen, dass die Fälle schwieriger werden. Wir sind häufiger mit Eltern konfrontiert, die psychisch belastet sind.

Kindheit 2020 – was hat sich im Vergleich zu Ihren Anfangsjahren beim Kinderschutzbund vor 22 Jahren verändert?

Kindsein ist anders geworden durch die große Medienvielfalt, die heute Einfluss auf die Jungen und Mädchen hat. Es gibt immer weniger geschützte Räume, in denen sich Kinder ungestört entwickeln können. Man kann das Rad nicht zurückdrehen, aber man muss die Dinge im Blick behalten und gegebenenfalls eingreifen. Wenn wir die Kinder damit alleinelassen, überfordern wir sie.

Der Kreisvorsitzende des Deutschen Kinderschutzbundes Reinhard Steinhübl ist am Donnerstag, 16. Januar, auf Einladung der Freien Wähler in Waldenbuch zu Gast. Im Gasthof Rössle gibt er ab 19.30 Uhr Einblicke in die Arbeit des Kinderschutzbundes. Nach seinem Impulsreferat ist eine offene Diskussionsrunde geplant. Kontakt zur Geschäftsstelle des Kinderschutzbundes in Böblingen gibt es unter Telefon 0 70 31 / 2 52 00 oder per Mail an info@dksb-bb.de.