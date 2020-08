Regionales Fleisch Enzkreis will sich für kleine Schlachthäuser einsetzen

Enzkreis - Der Kreistag im Enzkreis hat einstimmig den Antrag der SPD-Fraktion zur „Reaktivierung kleiner kommunaler und privater Schlachthäuser“ befürwortet. Die Kreisverwaltung hat in dem Zusammenhang angekündigt, in Zusammenarbeit mit der Fleischerinnung und interessierten Betreibern, eine Informationsveranstaltung zu organisieren und entsprechende Antragsverfahren zu unterstützen, heißt es in einer Mitteilung der SPD. „Die durchweg positiven Rückmeldungen zu diesem Antrag von Landwirten, Erzeugern und Bürgern bestärken uns, diesen Antrag konsequent weiter zu verfolgen“, sagt der Wiernsheimer Kreisrat Matthias Enz.