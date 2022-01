Ditzingen - Die besten Musiker des Landkreises treten am Wochenende gegeneinander im Wettbewerb „Jugend musiziert“ an. Anders als im vergangenen Jahr finden die Wertungsspiele wieder in Präsenz statt und nicht mehr digital. Doch das Publikum ist stark eingeschränkt, und den zentralen Treffpunkt für Musiker und deren Unterstützer in der Glemsaue wird es pandemie- bedingt auch nicht geben.