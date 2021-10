Regiobuslinien Das Netz wird gestärkt

Seimer: So wird das ÖPNV-Angebot verbessert

Auch für den Landtagsabgeordneten Peter Seimer (Grüne) ist die Förderung der Regiobuslinien eine erfreuliche Nachricht: „Die Förderung der Regiobuslinien ist eine wichtige Maßnahme, um das ÖPNV-Angebot auf dem Land zu verbessern, vor allem in den Kommunen, die keinen Anschluss an den Schienenpersonennahverkehr haben.“

Regiobuslinien

Auf den Linien verkehren schnelle Busse, die mit Klimaanlage, Niederfluranteil, W-Lan und USB-Steckdosen ausgestattet sind. Sie fahren an Wochentagen in der Zeit von 5 bis 24 Uhr, an Samstagen von 6 bis 24 Uhr und an Sonntagen von 7 bis 24 Uhr im Stundentakt, im Berufsverkehr auch halbstündig. Sichere Anbindungen an den Zugverkehr und Wartezeit auf verspätete Züge sind gewährleistet.