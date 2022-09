Regierungspräsidium lehnt Antrag ab Vorerst kein Tempo 30 in Weil der Stadt

Ortsteile sollen entlastet werden

„Wir bleiben in jedem Fall aktiv an der Sache dran“ versichert Walter. Mit dem Lkw-Durchfahrtsverbot in der Grabenstraße, der Verbesserung der Situation für Radfahrer in der Leonberger Straße und durch die bereits in der jüngsten Verkehrsschau beschlossene Errichtung eines neuen Zebrastreifens in der Mittleren Straße im Ortsteil Merklingen habe man gemeinsam mit der Verkehrsbehörde des Landratsamtes bereits einiges erreicht.

Jetzt komme es darauf an, unter anderem die Ergebnisse der Lärmaktionsplanung Schritt für Schritt in „trockene Tücher“ zu bekommen und durch die Fortführung und Umsetzung der weiteren Planungen die Innenstadt und die Ortsteile verkehrlich weiter zu entlasten.

Lesen Sie auch 1 Bilder Video Lärmaktionsplan Weil der Stadt Hunderte Menschen von Lärm geplagt In den Ortsdurchfahrten in Weil der Stadt und Merklingen ist es zu laut: Im neuen Lärmaktionsplan stehen darum Tempolimits zur Diskussion.

Der Sachstand zum Thema „Tempo 30“ soll voraussichtlich in der öffentlichen Sitzung des Gemeinderats im September näher erörtert werden.