Reden zum Haushalt 2022 Gemeinderäte blicken auf Hemmingen

Neues Baugebiet soll mehr Steuern bringen

Elke Kogler (SPD) erinnert daran, dass Hemmingen die Gewerbesteuer zuletzt anno 2017 erhöht hat – und moniert: die Kindergartengebühren aber regelmäßig. Neben der Gewerbesteuer ist die Einkommensteuer die zentrale Einnahmequelle bei den Steuern. „Mehr Wohnraum bedeutet mehr Einwohner und damit auch mehr Einkommensteuer“, sagt Elke Kogler und hat dabei auch das Neubaugebiet „Schöckinger Weg“ im Fokus. Der soziale Mietwohnungsbau dürfe aber nicht zu kurz kommen. Koglers Ansicht nach ist noch offen, ob das geplante Defizit von etwa einer Million Euro eintritt. „Im vergangenen Jahr wurde durch nicht besetzte Stellen und nicht ausgegebene Mittel rund eine Million Euro nicht benötigt.“

Mit „Kinder und Jugend“ beschäftigt sich Martin Pfeiffer (CDU) in seiner Rede eingehend. Aus gutem Grund, denn die Betreuung ist erneut der größte Posten im Hemminger Haushalt. Sechs Millionen Euro gibt die Gemeinde allein fürs Personal aus. Der Posten mit dem größten Defizit, sagt Martin Pfeiffer, werde die Kinderbetreuung bleiben, „weil die Landespolitik den Kommunen nicht stärker unter die Arme greift“. Da die Kommune nicht alles kompensieren könne, was an anderer Stelle entschieden werde, sei die Erhöhung der Kita-Gebühren nötig.

CDU: Zusteuern auf Vertrauenskrise

Und auch sonst spart Martin Pfeiffer, der die Digitalisierung vorantreiben will, nicht mit Kritik an der Politik von Land und Bund. „Der Staat und seine Bürger“ lautet der Titel seiner Haushaltsrede. Die Beziehung des einen zum Rest sei stark herausgefordert: „Wir laufen in großen Teilen der Gesellschaft auf eine Vertrauenskrise zu“, sagt Martin Pfeiffer mit Blick auf die für viele willkürlich wirkende Coronapolitik, aber auch Energiepolitik. Ein zuverlässiger Partner sei der Staat nicht immer.

Auch Sabine Waldenmaier teilt aus. Zur Coronapolitik sagt sie: „Während immer mehr Länder um uns herum zur ‚Normalität’ zurückkehren, halten wir in Deutschland und besonders Baden-Württemberg an den Maßnahmen mit allen Konsequenzen fest.“ Die alte wie neue Regierung säße dem Irrglauben auf, alles kontrollieren zu müssen und können, sagt Waldenmaier und spricht von einer Spaltung der Gesellschaft, einem Riss, „wie ich ihn Zeit meines Lebens nie erlebt habe und bis vor Kurzem auch nie für möglich gehalten hätte“.

FDP: Respekt schmilzt wie Schnee in der Sonne

Markus Walker (Die Partei) hielt die kürzeste Rede. Darin nennt er den Umgangston von einigen Gemeinderäten untereinander „zu oft unhöflich und unprofessionell“. Damit sich die Räte Kosten für Streamingdienste sowie Zeit sparen können, erläutert er dem Gremium Filme mit einem Satz.

Auch Barbara von Rotberg macht sich Gedanken über den Umgang im Gemeinderat. Mit Blick auf die Auseinandersetzungen mit Mitgliedern der SPD sagt die Liberale: „Gegenseitiger Respekt sollte die Grundlage sein.“ Der aber schmelze „leider gerade dahin wie Schnee in der Sonne“.