Mit Schülern wird über den Krieg gesprochen

„Die Kinder, die täglich mit den Nachrichten des Krieges konfrontiert werden, fragen sich, welche Hintergründe dieser Krieg hat“, sagt die Lehrerin, die die Thematik aufgegriffen hat. Besprochen wurden Themen wie die Nato und die ehemalige UdSSR, von der sich später viele Länder abgespaltet haben – und wieso Russland nun die Ukraine angegriffen hat. Marleen Wingerter hat mit ihrer Klasse auch darüber gesprochen, was es heißt, in einer Demokratie oder Autokratie zu leben und welche Auswirkungen das auf die Menschen hat. „Wir haben auch die Zerstörungen in der Ukraine auf Bildern und Videos gesehen. So kam schnell die Idee auf, dass wir den Menschen helfen wollen“, sagt die Lehrerin.