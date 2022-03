Realschule in Leonberg War Feuer in Schultoilette eine Tiktok-Challenge?

Auf der Internet-Plattform Tiktok laden Kinder und Jugendliche in ganz Deutschland seit einigen Wochen und Monaten immer wieder Videos hoch, in denen Schultoiletten verwüstet und teilweise in Brand gesetzt werden. Dabei handelt es sich um eine Challenge, also Herausforderung. Über Tiktok werden andere Nutzer nominiert, die Challenge auszuführen. Diese werden dann teils in die Tat umgesetzt.

Randale im Berufsschulzentrum

Erst Mitte Februar waren im Leonberger Berufsschulzentrum mehrere Klassenräume verwüstet worden. In diesem Fall stehen drei junge Männer und eine 16-Jährige unter dringendem Tatverdacht. Alle vier besuchen das Berufsschulzentrum. Ob es in diesem Fall einen Zusammenhang zu der Tiktok-Challenge gibt, ist nicht bekannt.