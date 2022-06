Die Freiwilligen Feuerwehren Leonberg und Rutesheim sind am Mittwochmorgen mit fünf Fahrzeugen und 28 Wehrkräften in die Brucknerstraße in Rutesheim ausgerückt. Dort war laut Polizei gegen 8.10 Uhr Rauch im zweiten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses gemeldet worden.