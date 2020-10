Stuttgart - Beamte der Kontrolleinheit Verkehrswege haben am frühen Dienstagabend bei einer Zollkontrolle am Tank- und Rasthof Sindelfinger Wald zwei Reisende mit 150 Gramm Kokain im Gepäck gestoppt. Die zwei Männer aus der Schweiz hielten an der Tankstelle der Rastanlage. Hier wurden sie von den Zollbeamten angesprochen und zur Kontrolle auf den Parkplatz geleitet.