Ein äußerst aggressiver Randalierer hat am Samstagabend die Polizei und den Rettungsdienst in Korntal-Münchingen (Kreis Ludwigsburg) auf Trab gehalten. Erst bedrohte er den Wirt einer Gaststätte am Bahnhof in Korntal. Die alarmierten Beamten entdeckten ihn in der Nähe des Lokals. Als sie ihn ansprachen, wurde der 23-Jährige sofort aggressiv, provozierte und beleidigte die Polizisten lauthals.