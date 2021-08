Die Versöhnungskirche ist unverwechselbar

Die Versöhnungskirche ist das markanteste Bauwerk im Ramtel. Die Kirchengemeinde gab dem Architekten Heinz Rall auch aufgrund der in der Nachkriegszeit begrenzten finanziellen Mittel den Auftrag für ein schlichtes Multifunktionsgebäude, das allerdings durch den weithin sichtbaren Turm unverwechselbar als Kirche zu erkennen ist. Es sollte eine Alltagskirche werden. Daher gibt es auch keine festinstallierten Sitzbänke, sondern Stühle. Noch heute verfügt die Kirche über eine außerordentlich gute Akustik. Ihren Namen Versöhnungskirche bekam die Kirche in Anlehnung an den Satz aus der Bergpredigt: „Gehe hin und versöhne Dich mit Deinem Bruder“, der in einem Betonstein im Eingangsbereich verewigt ist. Die damals 16-jährige Ursula Gohl hatte in einem Wettbewerb den Namen „Versöhnungskirche“ vorgeschlagen.

Heute ist das an die Autobahn direkt angrenzende Wohngebiet am Rübezahlweg eine gärtnerische Idylle geworden und auf dem Autobahndeckel ist ein kleiner Park mit Spielplatz entstanden. Dennoch bleibt der Autoverkehr in den engen Straßen des Ramtel eines der zentralen Themen der Zukunft.