Radweg zwischen Mönsheim und Heimsheim Eine dritte Option für Radweg-Lückenschluss

Wann allerdings die Kreisstraße ausgebaut wird, ist nicht abzusehen, denn es liegen einige Klagen dagegen vor, unter anderem von der Gemeinde Mönsheim. Auch wären die Planungskosten schon allein wegen der erforderlichen Gutachten erheblich gewesen, sagte der Bürgermeister Thomas Fritsch.

Eine gute Alternative?

Nun aber haben die Fachingenieure eine dritte Variante ins Spiel gebracht, die nicht direkt durchs Wasserschutzgebiet geht und „den ganz krassen Eingriff in die Sickergalerie Halden vermeiden würde“, wie es der Gemeinderat Joachim Baumgärtner auf Nachfrage formulierte. Die neue Streckenführung rückt allerdings deutlich von der Straße ab, umfährt sozusagen das Wasserschutzgebiet teilweise und ist mit geschätzten 1,8 Kilometern deutlich länger.

Ein Vorteil aber ist, dass es dort schon einen bestehenden Wald- und Grasweg gibt, der der Gemeinde gehört. Viel Grunderwerb wäre also nicht nötig. Diese Trasse rund um die Wasserschutzzone möchte der Gemeinderat weiterfolgen. Dies muss nun mit dem Landratsamt und dem Regierungspräsidium abgestimmt werden, erklärte Thomas Fritsch. Das RP müsse beurteilen, ob diese Variante noch als straßenbegleitender Radweg eingestuft und somit vom Land bezahlt wird. Sollte das nicht der Fall sein, müsste man zusammen mit dem Landratsamt nach anderweitigen Förderungen suchen. Denn allein, als kommunale Maßnahme, könne die Gemeinde das angesichts der geschätzten Kosten von 800 000 Euro finanziell nicht stemmen, betonte Fritsch.

Das Thema ist noch lange nicht beendet

Bei der Diskussion im Gemeinderat wurde deutlich, dass mit dem Lückenschluss entlang der Landesstraße das Thema noch nicht beendet ist. Das Gemeinderatsmitglied Walter Knapp (FWV) dachte einen Schritt weiter, so Bürgermeister Fritsch, und sagte, man solle darüber nachdenken, auch eine innerörtliche Radwegeverbindung abseits der engen Ortsdurchfahrt zu schaffen. Denn auch mit den neuen Planungen endet der Radweg am Ortseingang an der Leonberger Straße auf Höhe Friedhofs.

Walter Knapp brachte einen innerörtlichen Radweg ins Gespräch, der auf der Südseite hinter der Bebauung am Hang entlang in Richtung Herrenwiese auf die alte Friolzheimer Straße führt. So könne man mit Rad die Ortsdurchfahrt umfahren. Das aber wäre in Teilen ein kompletter Neubau mit umfangreichen Arbeiten und eine rein kommunale Maßnahme, so der Bürgermeister. Aber es wäre eine logische Fortsetzung und wird sicher wieder ein Thema werden.