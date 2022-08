Radweg von Heimsheim nach Perouse Verhandlungen so mühsam wie das Radeln

Der Weg von Heimsheim nach Perouse ist für Radfahrer ist so mühsam wie eh und je. Weiterhin müssen sie sich auf der steilen und unsicheren Landesstraße abstrampeln, um an ihr Ziel zu kommen. Vor einigen Jahren war das müßige Thema Radwegverbindung endlich ins Rollen gekommen. Stadt und Regierungspräsidium zogen am selben Strang, sogar eine Streckenführung wurde festgelegt. Doch seit Ende des Jahres 2020 ist es auffällig ruhig um das Projekt geworden. Der Grund: die schwierigen Verhandlungen mit den Grundstückseigentümern. Jetzt aber kommt endlich wieder Bewegung in die Sache.