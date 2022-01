Radverkehr in Rutesheim Gute Radwege werden auch genutzt

Neue Radweg-Furt entlang der Nordumfahrung

Als weiterer Baustein für eine attraktive Radinfrastruktur in Rutesheim ist jüngst eine neue, bevorrechtigte Radweg-Furt entlang der Nordumfahrung, an der Kreisstraße 1082, bei der Einmündung Schillerstraße eingerichtet worden. Auf Vorschlag der Bürgermeisterin Susanne Widmaier und des Ersten Beigeordneten Martin Killinger als Mitglieder des Kreistags war dies in die Radverkehrskonzeption des Landkreises Böblingen aufgenommen worden. Die wurde 2014 im Kreistag beschlossen und umfasst insgesamt rund 600 Maßnahmen.