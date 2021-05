Radverkehr in Leonberg Unfälle mit Pedelecs häufen sich

Radwegeführung ist in Leonberg suboptimal

Um auf die Wichtigkeit des Fahrradhelms aufmerksam zu machen, hätten laut Dahlke einige Beamte parallel zur Aktion auf dem Marktplatz auch Plakate in Leonberg aufgehängt, etwa in Fahrradgeschäften oder Ämtern. Insgesamt waren elf Beamte aus Leonberg an der Aktion beteiligt.

„Ich nehme mit, dass es wichtig ist, mit den Menschen zu sprechen“, resümiert Dahlke die Kontrollaktion. In den Gesprächen hatten aber auch die Radfahrer selbst etwas zu sagen. „Die Verkehrsführung ist nicht ganz so optimal an manchen Stellen in Leonberg“, berichtet ein Polizeibeamter. Das sei in den Gesprächen angemerkt worden. Dahlke nennt zum Beispiel die Römerstraße, in der die Radwege immer wieder abbrechen.