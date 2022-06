Radsport in Magstadt Simon Betz gewinnt Schlussetappe

Kräftezehrender Anstieg

25 Runden à 3,5 Kilometer hatte das gut 50-köpfige Feld am Sonntagnachmittag bei sengender Hitze zurückzulegen. Das bedeutete auch, 25 Mal den kräftezehrenden Anstieg unter der Eisenbahnbrücke hindurch hinauf zum Kreisverkehr in Richtung Schafhausen, wo sich die meisten Fans an der Strecke versammelt hatten. Ein Kurs, der beispielsweise Sprinter Andreas Mayr (RSC Auto Brosch Kempten), zuvor Etappensieger auf den Strecken in Vaihingen und auf der Waldau überhaupt nicht schmeckte, sodass er nicht in die Entscheidung eingreifen konnte.