Radsport Die Konkurrenz sieht nur das Hinterrad

Andreas Bicek blickt auf eine ambitionierte und erfolgreiche Jugend- und Amateurzeit als Radrennfahrer zurück: In seiner sportlichen Vita ist ein deutscher Meistertitel im Straßen-Vierer aufgeführt, während seiner Zeit in der Rad-Bundesliga von 1990 bis 1992 fuhr der Rutesheimer unter anderem gegen den bislang einzigen deutschen Tour de France-Sieger Jan Ullrich. Von 1997 an trat der heute 51-Jährige nach ein paar letzten Mountainbike-Rennen im Radsport kürzer, Familie und Beruf bekamen im Leben des Software-Entwicklers einen höheren Stellenwert.