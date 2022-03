Radschnellweg zwischen Renningen und Leonberg Radfahrer haben viele Ideen

Nabu hat Einwände gegen Südstrecke

Weiter Richtung Renningen ging es auf einem unbefestigten Weg direkt an der S-Bahn. Hierzu meldete sich Inge Bücker zu Wort: „Wir vom Nabu sind gegen diese Strecke, etwa wegen der nötigen Versiegelung. Dann gibt es dort Wildkorridore und die Feldhecken als geschützte Biotope wären betroffen“, sagte sie. Um dort einen Radschnellweg anlegen zu können, müsste der Weg auf vier Meter Breite ausgebaut werden, erklärte Nicole Spiess.

Der Naturschutz sei ein gewichtiges Argument, das auf allen Wegen berücksichtigt werden müsse. Auch hierzu gab es von den mitradelnden Bürgern einen Alternativvorschlag, nämlich die Strecke nördlich der S-Bahn Richtung Silberberg auf einem vorhandenen Weg auszubauen. Damit würde auch die ursprünglich vorgesehene Fahrt durch das Wohngebiet entlang der Keltenstraße wegfallen.

Wie geht es über die Rutesheimer Straße?

Unklar ist noch, wie die relativ viel befahrene Rutesheimer Straße Richtung Bahnhof Renningen gequert werden kann. Ideen dazu gibt es schon. Der ursprüngliche Vorschlag, entlang der S-Bahn über das „Bahnhofsträßle“ direkt bis nach Malmsheim auf einem Radschnellweg weiterzufahren, birgt zu viele Konflikte mit Fußgängern.

Eine „innovative Idee“ sei es, hier eine Art Hochstraße für Radler zu bauen, wie es sie andernorts schon gebe, so Spiess. Die Hochstraße sei auf dem Plan zu niedrig eingezeichnet, merkte der Renninger Stadtbaumeister Hartmut Marx an, sie müsse mindestens 3,50 Meter hoch sein, damit Pflegefahrzeuge darunter fahren könnten.

Zur Fahrt über das Bahnhofsträßle hatten die Planer eine Alternative ausgearbeitet: von der Industriestraße über den Radweg an der Nord-Süd-Straße bis zum Ampel geregelten Überweg, weiter am Bauhof vorbei bis zum Bahnhof nach Malmsheim. Jörg Stenner von der Ortsgruppe des ADFC meldete Kritik an. „Wir wehren uns vehement gegen eine Strecke, wo Radler an einer Kreuzung mit Ampel erst drücken müssen“, sagte er.

Auch dies hatte das Planungsbüro bedacht und einen Entwurf für eine Brücke vorgelegt, die eine überfahrt sowohl über die in die Nord-Süd-Rand-Straße mündende Gottfried-Bauer-Straße und dann über die Kreisstraße selbst vorsieht. Nicole Spiess war nach Ende der fast dreistündigen Tour zufrieden mit der hohen Beteiligung, den vielen Vorschlägen und der „sachlichen und differenzierten Kritik“. Sie stellte klar, dass es bis zur Realisierung eines Radschnellwegs noch ein weiter Weg ist. „Alles wird zwischen dem Landkreis und den Kommunen abgestimmt, und schließlich muss der Kreistag den Planungen zustimmen“, skizzierte sie den weiteren Weg.

Millionen Euro für 50 Radfahrer?

Ein Kreisrat zeigte sich schon einmal sehr angetan von den Vorplanungen: Martin Killinger, Erster Beigeordneter der Stadt Rutesheim und für die Freien Wähler im Kreistag, lobte die Veranstaltung und sagte, Radwege seien eine Angebotsplanung. Man könne mehr Menschen zum Radfahren bringen, „wenn es tolle Wege gibt“. Aber auch Skeptiker meldeten sich zu Wort. So fragte Rainer Pliefke aus Renningen, ob es angemessen sei, für „50 Radler abends und morgens Millionen auszugeben“.

So geht es weiter

Zweite Exkursion

Am 29. April, 15 Uhr, wird die öffentliche Bürgerexkursion per Fahrrad mit Vertretern des Landratsamtes fortgesetzt. Dann wird die Strecke zwischen Malmsheim-Bahnhof bis Weil der Stadt abgeradelt.

Infos

Weitere Informationen und Pläne zum Radschnellweg gibt es auf der Seite des Landratsamtes unter www.landkreis-boeblingen.de/radverkehr.