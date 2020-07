Radschnellweg bei Ehningen Das Lieblingsprojekt des Verkehrsministers

Ein Faktor bei der Arbeitsplatzwahl

In Böblingen arbeite die Verwaltung tatkräftig an der Mobilitätswende, erklärte der Oberbürgermeister Stefan Belz – unter anderem mit dem Bau neuer Radwege. Sie seien in Teilen der Bevölkerung zwar durchaus umstritten. „Aber wir blockieren nichts, wir teilen den Verkehrsraum nur gerecht auf“, betonte der Grüne. Der Bau der Radwege koste viel Geld, für den Autoverkehr werde jedoch viel mehr ausgegeben, fügte er an. Der Anteil Böblingens am Ausbau der Autobahn 81 betrage allein 35 Millionen Euro. Mit dem anstehenden Umbau des Elbenplatzes wird für Radfahrer in Böblingen bald wieder eine Lücke geschlossen: Am verkehrsreichsten Knotenpunkt Böblingens, den täglich 35 000 Fahrzeuge passieren, sollen durchgängige Radstreifen Platz finden.