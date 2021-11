Renningen - Weil ein Auto den Radweg befahren hat, ist eine Radfahrerin am Mittwochmorgen in der Renninger Burgstraße gestürzt. Gegen 7.45 Uhr fuhr die 43-Jährige mit ihrem Damenrad auf der Burgstraße in Richtung Wilhelmstraße. Ein ihr entgegenkommender weißer Kleinwagen benutzte aufgrund parkender Fahrzeuge die Fahrspur der Radfahrerin, ohne ihr den Vorrang zu gewähren.