Radfahren in Leonberg Der Legionär bricht eine Lanze für die Römerstraße

Im Jahr des 25. Radl-Geburtstages hat die Gruppe einen Schwerpunkt ausgemacht, auf den besonderes Augenmerk gelegt werden soll, in der Hoffnung, dass es gelingt, im Lauf des Jahres wenigstens auf dieser einen Strecke spürbare Verbesserungen zu erreichen. Von der Feuerwache in der Römerstraße geradeaus durch zur Sozialstation In der Au am anderen Ende sind es hin und zurück drei Kilometer, das bedeutet rund eine Viertelstunde strampeln. Die Strecke entlang der stark frequentierten Ost-West-Verbindung in der lebhaften Stadtmitte erfordert volle Aufmerksamkeit: Autos, eilige Fußgänger, impulsive Kinder, locker angeleinte Hunde und rote Ampeln, da heißt es aufpassen.