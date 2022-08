Radball in Merklingen Mit kühlem Kopf zur Meisterschaft

Seit zehn Jahren ein Team

Seit 2012 spielen Julian Pfäffle, der auch Jugendleiter im Verein ist, und Lukas Buess zusammen, zwei zweistündige Trainingseinheiten stehen pro Woche auf dem Programm. Mit dem Radball begonnen haben sie schon in der Grundschule. Obwohl der Verbandsliga-Aufstieg aus sportlicher Sicht am hochwertigsten ist, würden sie als ihren größten Erfolg etwas anderes bezeichnen: Als Junioren spielten sie in der Oberliga und schafften es bei den Deutschen Meisterschaften bis ins Halbfinale in die Radball-Hochburg Hardt im Schwarzwald.

Aufstieg des Frauen-Duos

Ihr Aufstieg lässt die diesjährige Radball-Saison des RVW Merklingen in einem besonders glanzvollen Licht erstrahlen: Denn neben Merklingen II gelang auch dem Team Merklingen IV der Aufstieg von der Bezirks- in die Landesliga. Der Clou dabei: Nadine Weber und Claire Feyler setzten sich als Frauenteam gegen die komplette männliche Konkurrenz durch und feierten in ihrer 13. gemeinsamen Saison ihren ersten Aufstieg.