Die psychologischen Beratungsstellen des Landkreises Böblingen stehen weiterhin und uneingeschränkt Einzelnen, Eltern und Familien für psychologische und beraterische Hilfen bei der Bewältigung der aktuellen Herausforderungen zur Verfügung. Derzeit vor allem telefonisch oder per Video, im Einzelfall gibt es aber auch Präsenzberatungen in den Beratungsstellen. Dabei werde versucht, auch kurzfristig Kontakte zu ermöglichen. Die Leonberger Beratungsstelle ist telefonisch erreichbar unter der Nummer 0 70 31 / 6 63 41 20 oder per E-Mail an beratungsstelle-leonberg@lrabb.de