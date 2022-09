Psychischer Ausnahmezustand Frau attackiert Polizeibeamte

Am frühen Freitagmorgen, gegen 2 Uhr, ist die Polizei in die Breslauer Straße in Ditzingen gerufen worden zu einer Frau, die sich vermutlich in einem psychischen Ausnahmezustand befand. Die 38-Jährige sollte von den Polizeibeamten aus dem Haus begleitet werden, um sie in eine psychiatrische Einrichtung zu bringen. Während dessen leistete die 38-Jährige Widerstand, indem sie unvermittelt um sich schlug. Ein Polizist wurde hierdurch leicht im Gesicht verletzt.