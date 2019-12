Prozess vor dem Amtsgericht Ludwigsburg Angeklagte Polizistin: Überlastet, überführt und voller Reue

Die Polizistin nimmt die Fälle auf – verfolgt sie aber nicht weiter

Am schlimmsten betroffen war ein Taxifahrer. Er war in in einer Februarnacht 2017 mit drei Fahrgästen aneinandergeraten, die er bei der Rockfabrik eingesammelt hatte. Nach verbalen Scharmützeln hielt der Taxifahrer schließlich an – und wurde daraufhin von einem der Männer heftig attackiert und schwer verletzt. Nadine F., die damals im Streifenwagen an den Tatort kam, nahm den Fall zwar auf. Doch danach unternahm sie nichts mehr.