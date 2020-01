Prozess um Hakenkreuz-Sticker Richterin gibt Nachhilfe in Geschichte

Beide räumten die Taten unumwunden ein und gaben an, in jugendlichem Leichtsinn gehandelt zu haben. Dennoch hakte Amtsrichterin Sandra De Falco intensiv nach: „Entsprechen diese Sticker Ihrer politischen Gesinnung? Haben Sie Kontakte in die rechte Szene?“ Beide verneinten dies nachdrücklich und erklärten, die Sache habe sich in der Whats-App-Gruppe hochgeschaukelt. „Wir haben uns geradezu duelliert, wer den krassesten Sticker rein- stellt“, meinte der Jugendliche aus Weil der Stadt. Der Renninger, der eine Abiturnote von 2,1 geschafft hatte, meinte, er habe auch einmal etwas posten wollen und habe einen Sticker genommen, den er selbst zugeschickt bekommen habe.