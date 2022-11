Prozess Mord am Bahnhof: Motiv weiterhin unklar

Mehr als eineinhalb Stunden lang hat der Vorsitzende Richter Joachim Holzhausen am zweiten Tag im Mordprozess gegen einen 76-jährigen Renninger am Landgericht Stuttgart (wir berichteten) einen Richterkollegen befragt, um einem möglichen Motiv des Angeklagten auf die Spur zu kommen. Der Ermittlungsrichter am Amtsgericht Stuttgart hatte die Frau des Angeklagten knapp zwei Wochen nach der Tat ausführlich vernommen. Doch mehr als ein paar Ungereimtheiten rund um den Tattag ließen sich aus den Aussagen des Richters nicht herauslesen. „Solche Taten fallen auch in bürgerlichen und spießigen Umgebungen immer wieder vom Himmel“, meinte der Amtsrichter am Ende seiner Befragung.