Prozess in Ludwigsburg EU-Abgeordneten wüst beleidigt: Schüler wird verurteilt

Die Staatsanwältin fordert ein „deutliches Zeichen“

Voss hat viele solcher Mails bekommen, auf den Demos hielten Jugendliche Plakate mit der Aufschrift „Vollvossten“ in die Höhe, gegen sein Bonner Büro gab es eine anonyme Bombendrohung. Auch vor diesem Hintergrund schärft der Richter dem 19-Jährigen am Donnerstag ein, was Demokratie bedeutet: „Sie sind als EU-Bürger in der goldenen Situation, dass Sie mit ihren politischen Repräsentanten in Kontakt treten und diskutieren können“, sagt er. In vielen anderen Ländern außerhalb Europas sei das nicht möglich. Doch die demokratische Kommunikation sei in Gefahr, wenn sie, wie vom Angeklagten, missbraucht werde. „Dass Sie nicht der einzige waren, macht es nicht besser.“