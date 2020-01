Prozess in Leonberg Wenn sogar der Sicherheitsdienst Angst bekommt

Einer der Sicherheitsbeamten erklärte jedoch, die Gruppe der Jugendlichen sei „hoch aggressiv“ gewesen. Die Drohung sei überaus deutlich gewesen. „Der Angeklagte hat zudem noch in unmissverständlichem Ton gesagt, ,Wisst Ihr eigentlich, wer wir sind?‘“, führte der Security-Mann weiter aus.

Etwas entspannter schilderte der zweite Sicherheitsbeamte die Situation: „Ich habe mich persönlich nicht bedroht gefühlt. In dem Job darf man keine Angst haben“, meinte er. Er habe in dem 20-Jährigen einen Jugendlichen gesehen, der in der Situation überreagiert hätte, aber man habe das Problem lösen können.

Sicherheitsdienst fühlt sich bedroht

Obwohl die beiden Freunde des Angeklagten im Zeugenstand erklärten, sie hätten keine Gewaltandrohungen in Richtung der Security-Männer gehört, verurteilte das Amtsgericht den 20-Jährigen letztendlich wegen Bedrohung und Hausfriedensbruch zu 20 Stunden gemeinnütziger Arbeit. „Ich glaube dem Sicherheitsbeamten, dass er sich bedroht gefühlt hat“, erklärte Richterin Sandra De Falco.

Das müsse man auch Menschen zugestehen, die selbst für Sicherheit sorgen würden. „Auch Security-Mitarbeiter dürfen Angst haben, wenn sie deeskalieren müssen“, sagte die Richterin zu dem Angeklagten. Dieser hatte in seinem letzten Wort gesagt, vielleicht habe der Security-Mitarbeiter den falschen Job, wenn er Angst habe.