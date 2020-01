Prozess in Leonberg Schusswaffen und Cannabisplantage mitten in der Stadt

Derzeit werde er mit Methylphenidat wegen ADS behandelt, was jedoch zu Schlafstörungen und Lust auf Alkohol führe. Er sei auf der Suche nach einem Arzt, der ihm Cannabis verschreibe, da dies seine Leiden gut gelindert habe. Es gebe jedoch nur wenige Ärzte, die das täten, diese hätten zudem lange Wartelisten. Seit der Hausdurchsuchung nehme er jedoch keine Drogen mehr, leide daher an „innerlichem Gedankenrasen“.

Die Pflanzen habe er zum Eigenkonsum angebaut, die aufgefundenen 1400 Gramm Marihuana stammten aus der letzten Ernte. Auch für die getrockneten Marihuanastängel, die zu nichts zu gebrauchen waren, hatte er eine Erklärung: „Ich habe eine Sammelleidenschaft und kann nichts wegwerfen.“ Gleiches gelte für die Waffen: Er habe die Luftdruckwaffen gekauft, da ihn anfangs die Aerodynamik eines Blasrohrs interessiert habe. Die Waffen habe er im Internet und bei Versandhändlern bestellt. In der Wohnung habe er sich einen Schießstand gebaut, um die verschiedenen Schussgeschwindigkeiten zu testen. Im Freien habe er nie geschossen.

Hat er auch gedealt?

Der Polizist des Drogendezernats erklärte, man habe in der Wohnung keine Hinweise auf Drogenhandel wie Verpackungsmaterial oder Waagen gefunden. „Es gibt auch kein finanzielles Motiv, die Familie leidet nicht an Geldnot“, führte der Beamte weiter aus. In der Wohnung habe man 8000 Euro und 40 000 Schweizer Franken in bar sowie Wertpapiere im Wert von 500 000 Euro gefunden.

Die Staatsanwältin sah in ihrem Schlussplädoyer viel Positives für den Angeklagten: Er habe ein Geständnis abgelegt, habe keinerlei Vorstrafen, zeige Einsicht in seine Sucht und habe das Marihuana auf legalem Weg erworben. Dennoch seien die aufgefunden Mengen an Rauschgift und Drogen erheblich, sodass eine Bewährungsstrafe von einem Jahr und neun Monaten angemessen sei. Der Verteidiger des Angeklagten erklärte, sein Mandant leide darunter, dass er keinen Arzt finde, der ihm Cannabis verschreibe, um seine Leiden zu mindern. Er halte daher eine deutlich geringere Strafe für richtig.

Das Schöffengericht ging in seinem Urteil aber sogar noch über die Forderung der Staatsanwältin hinaus und verurteilte den Leonberger zur höchstmöglichen Bewährungsstrafe von zwei Jahren und einer Geldbuße von 5000 Euro an das Seehaus Leonberg. „Es kann einen ziemlich entsetzen, wenn man die Vielzahl von Waffen und Drogen mitten in der Stadt sieht“, erklärte Amtsrichterin Sandra De Falco. Insbesondere die Kombination aus beidem in einer Hand sei überaus gefährlich.