Prozess in Leonberg Prozess: Raser erfasst beinahe einen kleinen Jungen

Lehrerin: „So ein Vorfall ist mir noch nie passiert“

Auch die Lehrerin konnte sich an den Vorfall noch gut erinnern: Sie sei mit drei Klassen auf dem Rückweg vom Stadtpark zur Spitalschule gewesen und habe die Schüler in kleinen Gruppen über die Straße gehen lassen. Als sie sich zur nächsten Gruppe umgedreht habe, sei ihr das Auto aufgefallen, das mit mindestens 80 Sachen unterwegs gewesen sei. Sie habe dann den Namen des Jungen gerufen. Dieser habe abrupt gestoppt und sei dann ausgerutscht und gestürzt. „Das Auto kam wie aus dem Nichts. Ich gucke immer, dass die Straße frei ist. So ein Vorfall ist mir in 30 Jahren als Lehrerin noch nie passiert“, führte die 60-Jährige aus, die noch am gleichen Tag Anzeige bei der Polizei erstattete.