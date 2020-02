Prozess in Leonberg Prozess: Asylbewerber bedroht Mitbewohner

Als er volljährig wird, bekommt er einen Brief vom Militär: Entweder zieht er als Soldat in den Syrien-Krieg und erhält einen Pass oder er muss zurück nach Afghanistan. Yusuf M. entschließt sich zur Flucht nach Europa. Er gelangt in die Türkei, von dort weiter nach Griechenland und dann nach Deutschland, wo er über mehrere Stationen in den Kreis Böblingen und dort in die Unterkunft in Leonberg kommt. Zu der Zeit betrinkt er sich häufiger und raucht Marihuana. All das räumt er freimütig vor Gericht ein.